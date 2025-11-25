UMAR identificada por desobediência

A UMAR - União de Mulheres Alternativa e Resposta da Madeira foi identificada esta terça-feira, 25 de Novembro, pela Polícia de Segurança Pública por desobediência.

Em causa, apurou o DIÁRIO, está o facto de a associação não ter comunicado uma concentração pública no Funchal à Câmara Municipal.

A PSP emitiu um auto de notícia por desobediência que será remetido ao Ministério Público e ficará no registo criminal de Valentina Ferreira, dirigente regional da UMAR.

A UMAR promoveu esta manhã uma concentração pacífica, no Largo do Chafariz, para assinalar o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres.

Durante a iniciativa, foram divulgados publicamente os dados mais recentes do OMA – Observatório de Mulheres Assassinadas, referentes ao ano corrente, com análise das tendências e dos casos registados de femicídio em Portugal.