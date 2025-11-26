Sporting vence Club Brugge e dá passo importante para a continuidade na prova

O Sporting venceu hoje os belgas do Club Brugge por 3-0, na quinta jornada da fase de liga da Liga dos Campeões de futebol, mantendo o pleno de vitórias em casa na presente edição da prova.

No Estádio José Alvalade, Geovany Quenda, aos 24 minutos, Luis Suárez, aos 31, e Francisco Trincão, aos 70, marcaram os golos dos bicampeões portugueses, que já tinham vencido em casa o Kairat (4-1) e o Marselha (2-1).

O Sporting, que além dos três triunfos somou um empate frente à Juventus (1-1), e uma derrota com o Nápoles (2-1), segue no oitavo lugar, o último que garante o apuramento direto, com 10 pontos, mas em igualdade com algumas das equipas em zona de play-off.

Na próxima jornada da prova, em 09 de dezembro, o Sporting visita o Bayern Munique, que hoje somou a primeira derrota, frente ao Arsenal (3-1), que lidera a prova, com 15 pontos.