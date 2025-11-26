Sporting procura regressar às vitórias na receção ao Club Brugge

O Sporting procura hoje regressar às vitórias na Liga dos Campeões de futebol, ao receber os belgas do Club Brugge na quinta jornada da fase de liga, o que representará um passo importante para a continuidade na prova.

O bicampeão português, que empatou 1-1 no estádio da Juventus na ronda anterior, ganhou os dois jogos disputados no Estádio José Alvalade na edição de 2025/26 da mais importante competição europeia de clubes, frente ao Kairat, por 4-1, e ao Marselha, por 2-1.

A equipa lisboeta, que também perdeu em Nápoles, por 2-1, ocupa o 13.º lugar, em zona de play-off de acesso aos oitavos de final, mas a apenas dois pontos das posições de apuramento direto (até ao oitavo), enquanto o Club Brugge -- há três jogos sem vencer na Europa - é 22.º, apenas um ponto acima da zona de eliminação.

As duas equipas defrontaram-se na época anterior, na nova fase de liga da 'Champions', com os belgas a imporem-se por 2-1, mas em Bruges. Sporting e Club Brugge foram os dois últimos clubes apurados para o play-off de acesso aos 'oitavos', em 23.º e 24.º lugar, respetivamente.

O jogo entre o Sporting e o Club Brugge, no qual alinha o avançado internacional português Carlos Forbs, tem início às 20:00, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e será dirigido pelo árbitro alemão Tobias Stieler.

Na terça-feira, o Benfica pontuou pela primeira vez na presente edição da prova, ao vencer, em Amesterdão, o Ajax por 2-0, com golos de Dahl e Leandro Barreiro.