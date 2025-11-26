'Madrinha do Mercadinho da Camacha' antecipado para domingo

O projecto da 'Madrinha do Mercadinho da Camacha' informa uma alteração na agenda mensal: a habitual presença d'A Biqueira, que decorre tradicionalmente no primeiro domingo de cada mês, será antecipada para o próximo domingo, dia 30 de Novembro, informa uma nota da Câmara Municipal de Santa Cruz.

"O prato preparado será a Sopa de Milho Escaldado na Cinza, uma receita que a avó da Sandra Cardoso fazia e que guarda uma ligação profunda à memória culinária da nossa ilha. Este é um prato que espelha o modo de vida das nossas gentes e a importância do milho na alimentação tradicional", revela.

E acrescenta: "O que torna esta sopa especial é o método de preparação do milho. Para remover a 'carepa', a película que cobre o grão e o torna indigesto, recorre-se a um processo em que o milho é fervido em água com cinza do lar (peneirada). É essa cinza que ajuda a soltar a carepa do grão. Depois de bem limpo e lavado, o milho segue para o lume, onde se juntam os restantes ingredientes: carne de porco salgada, semilha, feijão, cenoura e couve. Esta técnica, que utiliza a cinza como ferramenta de preparação, revela o aproveitamento total dos recursos na cozinha tradicional madeirense."

Assim, A Biqueira "convida todos a juntarem-se no Mercadinho da Camacha, no dia 30 de Novembro, a partir das 11h30, para saborear este prato cheio de história, um verdadeiro pedaço da memória gastronómica da ilha", garante.