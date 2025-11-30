Grupo Desportivo APEL conquista bronze no Campeonato Nacional de Seniores 2025 em Judo

No sábado, dia 29 de Novembro, decorreu o Campeonato Nacional de Seniores em Judo, uma prova de altíssimo nível, marcada pela presença de vários atletas olímpicos e de referência no panorama internacional.

O Grupo Desportivo APEL, único representante da Madeira nesta competição, esteve representado por dois atletas: João Pedro André , na categoria de -100 kg, que, "apesar de uma boa performance, não conseguiu obter classificação"; e Joana Cristiana Lopes Silva , que "alcançou um brilhante 3.º lugar , partilhando o pódio com atletas do mais alto nível".

O treinador a acompanhar foi Andrei Veste, que endereçou os parabéns aos atletas e a todos os envolvidos que tornaram este resultado possível.