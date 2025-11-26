Erasmus+ Adult Education traz grupo de seniores da Polónia à Madeira
O grupo de seniores da Polónia a visitar a Madeira este mês, com o apoio da Fundacja Inthinknity (Polónia) e da Associação Cultural e Artística da Madeira (ARTE.M), foi recebido na Junta de Freguesia de Santo António, a terra onde nasceu Cristiano Ronaldo, onde iniciou a sua experiência na ilha com uma aula prática de culinária vegan, realizada em colaboração com Veg Madeira, Semear Funchal e SocioHabitaFunchal, E.M.
A sessão destacou o uso de produtos locais e sazonais, valorizando ingredientes madeirenses e reinterpretando elementos da cozinha tradicional da ilha em versões contemporâneas, acessíveis e nutritivas.
O objectivo foi mostrar como a alimentação sustentável pode ser simples, saborosa e alinhada com as práticas responsáveis que hoje fazem parte dos hábitos alimentares da população portuguesa.
Para muitos participantes, foi também uma oportunidade de aprender técnicas úteis para o quotidiano, explorar alternativas saudáveis e conhecer práticas que contribuem para o bem-estar, a redução do desperdício e o respeito pelos recursos naturais.
Este intercâmbio reforça a importância da gastronomia sustentável como ponte cultural entre Portugal e Polónia, promovendo aprendizagens significativas para seniores que, através do Erasmus+Educação de Adultos, têm acesso a experiências internacionais enriquecedoras e inclusivas.