Lanús conquista Taça Sul-americana pela segunda vez na sua história

O Lanús conquistou hoje a Taça Sul-americana de futebol pela segunda vez na sua história, ao bater o Atlético Mineiro no desempate por grandes penalidades, após 0-0 no tempo regulamentar e prolongamento.

A equipa orientada por Mauricio Pellegrino triunfou 5-4 nos penáltis, graças, em grande parte, às façanhas do guarda-redes Losada, que defendeu três remates nesse desempate, um deles de Biel, extremo emprestado pelo Sporting, e outro do ex-FC Porto Hulk, grande figura dos brasileiros.

Em Assunção, capital do Paraguai, as equipas não conseguiram quebrar o nulo durante os 90 minutos, de toada equilibrada, e o próprio prolongamento não ajudou a distinguir as duas equipas, apesar de Biel ter tido uma oportunidade soberana para marcar, após entrar em campo, aos 94 minutos.

Depois de, em 2013, ter batido o Ponte Preta para vencer o troféu pela primeira vez, o Lanús voltou a afastar competição brasileira pelo segundo troféu continental de clubes na América do Sul, deixando o Atlético Mineiro sem este troféu e 'apenas' a Libertadores de 2013 no palmarés supranacional.

Os argentinos, que contam com o ex-Benfica Eduardo Salvio, juntam-se agora à Liga de Quito, ao Boca Juniors, ao Independiente, ao Athletico Paranaense e ao Independiente del Valle no topo do palmarés da competição, que, ao cabo de 24 edições, nunca viu um 'tri'.