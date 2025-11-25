SESARAM conquista os dois primeiros lugares em Congresso Nacional de Saúde Pública

A Unidade de Saúde Pública (USP) do SESARAM brilhou no 6.º Congresso Nacional dos Médicos de Saúde Pública (CNMSP), ao conquistar o primeiro e o segundo lugar nas comunicações orais de projectos de intervenção em saúde. A distinção reforça a posição de destaque da Madeira na área da Saúde Pública em Portugal.

O congresso, realizado pela primeira vez na Região Autónoma da Madeira sob o lema 'Ilhas de Conhecimento: Partilhar para Transformar', reuniu mais de 200 profissionais de saúde, incluindo médicos, enfermeiros e técnicos de saúde ambiental. O evento é considerado a mais importante iniciativa nacional na área da Saúde Pública.

O primeiro prémio foi atribuído ao projecto 'Movimenta + Saúde', desenvolvido no Centro de Saúde do Bom Jesus. A iniciativa integra a prática desportiva no acompanhamento de utentes em consulta de nutrição, com planos de actividade física personalizados elaborados por uma técnica de desporto. Os resultados dos primeiros seis meses já demonstram ganhos significativos na saúde dos participantes.

O segundo lugar distinguiu o projecto 'Campilobacteriose em ambiente pré-escolar: intervenção à medida', implementado em escolas do pré-escolar do Funchal. A intervenção estruturada junto de educadores, assistentes e comunidade escolar visa reduzir o risco de transmissão de doenças e promover ambientes mais seguros para as crianças.

Os prémios foram recebidos pelos médicos de saúde pública Joana Moreno e João Vieira Martins, autores das intervenções distinguidas.

A USP do SESARAM apresentou seis projectos de intervenção, dos quais dois foram seleccionados para apresentação oral entre mais de 21 propostas aceites. Com uma equipa composta por apenas quatro médicos especialistas em Saúde Pública, a unidade volta a destacar-se no panorama nacional pela capacidade de transformar conhecimento científico em impacto real na comunidade.