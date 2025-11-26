Universidade Sénior de Machico assinala 17 anos

A Universidade Sénior de Machico, da Junta de freguesia de Machico, celebra na próxima quinta-feira, 27 de novembro, dezassete anos.

No dia do aniversário, às 8h30, haverá uma missa na Igreja Matriz de Machico, cantada pelo CorUS – Coro da Universidade Sénior de Machico. De seguida, rumarão ao norte da Ilha, Porto da Cruz (Engenho), Faial (Miradouro do Guindaste), seguindo-se uma paragem em Santana. O almoço e a animação serão na Restaurante Quinta do Furão.

A Universidade Sénior de Machico (USM) é um projecto da Junta de Freguesia de Machico que procura responder às reais necessidades dos seniores machiquenses, oferecendo diversas actividades com o intuito de proporcionar um envelhecimento activo e saudável. Nesse sentido, a USM tem como principal objectivo organizar e criar, regularmente, actividades culturais, recreativas e de convívio, proporcionando uma melhor qualidade de vida aos seniores. Este projecto, sem fins lucrativos, conta com professores, formadores e animadores, em regime de voluntariado, para a execução das actividades.

O projecto, que integra a Rede de Universidades da Terceira Idade, tem procurado fomentar o convívio e promover a participação cívica dos seniores, em especial, depois da reforma.