Duas novidades no onze do Marítimo com a Oliveirense
O Marítimo apresenta duas novidades no onze para o encontro desta tarde, 18h00, diante da Oliveirense, jogo relativo à décima jornada da II Liga.
Em relação ao último jogo, em casa com o União de Leiria, o defesa-central Rodrigo Borges e o médio Marco Cruz são titulares em detrimento de Romain Correia e Raphael Guzzo.
Eis, então, o onze do Marítimo:
Samu, Xavi Grande, Noah Madsen, Rodrigo Borges e Paulo Henrique; Danilovic, Marco Cruz e Carlos Daniel, Simo, Martín Téjon e Butzke
O Marítimo, que vem de duas derrotas consecutivas, é quinto classificado com 14 pontos. A Oliveirense está no décimo lugar com 11 pontos. O jogo será arbitrado por Fábio Melo, da Associação de Futebol do Porto.