Duas novidades no onze do Marítimo com a Oliveirense

O Marítimo apresenta duas novidades no onze para o encontro desta tarde, 18h00, diante da Oliveirense, jogo relativo à décima jornada da II Liga.

Em relação ao último jogo, em casa com o União de Leiria, o defesa-central Rodrigo Borges e o médio Marco Cruz são titulares em detrimento de Romain Correia e Raphael Guzzo.

Eis, então, o onze do Marítimo:

Samu, Xavi Grande, Noah Madsen, Rodrigo Borges e Paulo Henrique; Danilovic, Marco Cruz e Carlos Daniel, Simo, Martín Téjon e Butzke

O Marítimo, que vem de duas derrotas consecutivas, é quinto classificado com 14 pontos. A Oliveirense está no décimo lugar com 11 pontos. O jogo será arbitrado por Fábio Melo, da Associação de Futebol do Porto.