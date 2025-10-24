Fundação Marítimo Centenário vence Prémio de Responsabilidade Social de Setembro

A Fundação Marítimo Centenário foi distinguida, pela Liga Portugal, com o Prémio de Responsabilidade Social do mês de Setembro, pela acção solidária em torno de Diamantino Pereira, um jovem adepto do clube verde-rubro, vítima de um grave acidente de moto que o fez perder as duas pernas.

Este prémio é atribuído mensalmente pela Liga Portugal, através da Fundação do Futebol, aos clubes que mais se destacam em iniciativas de impacto social. É atribuído, também, anualmente um Prémio de Responsabilidade Social.

Para além do Marítimo, foram distinguidos em Setembro, com menções honrosas, a Fundação Sporting CP, pela celebração do Dia Mundial do Coração, e o AFS, pela campanha “Reutilizar para ganhar”.

