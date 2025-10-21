Alunos da EB1/PE/C da Ponta do Sol realizam limpeza da Praia da Ponta do Sol

Os alunos do 4.º A e do 4.º B da EB1/PE/C da Ponta do Sol, as respectivas professoras titulares de turma participaram, hoje, numa acção de limpeza na Praia da Ponta do Sol (Frente Mar - Vila).

Segundo nota à imprensa, "a iniciativa, promovida pelo município da Ponta do Sol, parceiro importante do Programa Eco-Escolas da EB1/PE/C da Ponta do Sol, teve como objectivo sensibilizar os alunos para a importância da preservação do meio ambiente e da correcta separação e deposição dos resíduos".

O coordenador Eco-Escolas reforçou que "a limpeza das praias protege o meio ambiente e a vida marinha, evitando danos causados pelo lixo". "Além de manter as praias seguras, incentiva-se a consciencialização sobre a reciclagem e a separação correta dos resíduos. Pequenos gestos contribuem para um planeta sustentável", salientou.

Em representação do município da Ponta do Sol, Rui Martins esteve presente na actividade e destacou a relevância destas acções para consciencializar não apenas os alunos, mas também as suas famílias, sobre a necessidade de proteger o meio ambiente.