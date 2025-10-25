Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira lança cartões de visita em braile

A Assembleia Legislativa da Madeira anunciou, hoje, o lançamento de cartões de visita da presidente do Parlamento Madeirense, em braile.

"Desta forma, mais do que um gesto simbólico, pretende-se que o primeiro órgão de governo próprio da Região seja um exemplo de boas práticas inclusivas e que contribua com atos concretos para as boas práticas nesta área", pode ler-se numa publicação partilhada, este sábado, na página de Facebook Parlamento Mais Perto.

O parlamento madeirense reafirma, deste modo, o seu compromisso com a inclusão, "pela quebra de barreiras e estigmas".

Ainda este anos e, tendo como meta este desígnio, todas as sessões transmitidas por este parlamento passaram a contar com tradução em Língua Gestual, incluindo, pela primeiro vez, a Tomada de Posse do Governo Regional realizada no passado mês de Abril.

