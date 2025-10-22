Cães da PSP empenhados nas buscas por mulher desaparecida
O Grupo Operacional Cinotécnico (GOC) da Unidade Especial de Polícia da Madeira já se encontra no Santo da Serra a efectuar buscas para tentar localizar a mulher de 51 anos que está desaparecida desde a manhã de ontem na Madeira.
Tal como o DIÁRIO noticiou, Maria Luísa Gouveia foi vista pela última vez num bar em Machico, mas o seu veículo foi encontrado num caminho no Santo da Serra, na noite desta terça-feira.
A equipa cinotécnica da PSP está a passar o local a ‘pente fino’ a ver se encontra a mulher que, segundo a filha, sofre de depressão profunda.
Este é o segundo dia consecutivo em que o Grupo Operacional Cinotécnico é activado. Durante o dia de ontem esta equipa conseguiu encontrar um homem na casa dos 60 anos que estava desaparecido desde segunda-feira, no sítio dos Moinhos, em Santa Cruz.
O sexagenário sofria de Alzheimer. Estava estável e sem ferimentos.
Mais Casos
