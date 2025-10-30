Pedro Rodrigues defende novas regras no rent-a-car devido a estradas e estacionamentos cheios

O secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Rodrigues, reconheceu, esta manhã, que “o aumento significativo do recurso a veículos em regime de aluguer, os rent-a-cars, tem provocado impactos directos na gestão do território, aumentando a pressão sobre as vias rodoviárias, a mobilidade urbana e interurbana, bem como sobre os espaços de estacionamento, sobretudo nos períodos e concelhos de maior afluência, como é facilmente constatável”. É para dar resposta a essas dificuldades que o Governo Regional avançou com uma proposta de decreto com novas regras para o sector, que está em discussão no parlamento, já que “o actual quadro normativo regional carece de actualização, devendo ser adaptado às exigências da realidade actual”.

“O que aqui propomos é dotá-la de regras claras, justas e equilibradas, que sirvam o interesse público sem comprometer o dinamismo do sector e sem descurar os direitos e bem-estar dos madeirenses”, explicou o governante.

Pedro Rodrigues citou os dados recentemente divulgados pela Direcção Regional de Estatística da Madeira, que mostram que, no primeiro trimestre de 2025 encontravam-se registadas na RAM mais de 11 mil viaturas afectas à actividade de rent-a-car, distribuídas por mais de 170 empresas licenciadas.