Auditório John dos Passos repleto na tomada de posse de Rui Marques

Rui Marques já é presidente de Câmara da Ponta do Sol. O auditório John dos Passos encheu-se por completo para assistir à tomada de posse como presidente da Câmara Municipal da Ponta do Sol.

O ambiente é de festa e de forte mobilização social-democrata, num momento que marca o início de um novo ciclo autárquico no concelho.

Entre os muitos presentes, destacaram-se vários autarcas do PSD-Madeira, como Jorge Carvalho, Doroteia Leça e Jorge Santos, bem como o líder parlamentar Jaime Filipe Ramos e José Carlos Gonçalves, presidente da Câmara de São Vicente. A primeira fila junta Rui Marques e Célia Pessegueiro, simbolizando o momento de transição e o respeito institucional entre o executivo cessante e o novo presidente.

Na mesa de honra esteve o presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, que testemunhou a cerimónia e felicitou o novo autarca pela missão que agora inicia à frente dos destinos da Ponta do Sol.

Num auditório repleto e com aplausos frequentes, Rui Marques assumiu o compromisso de trabalhar com empenho, diálogo e sentido de responsabilidade, defendendo soluções concretas para os desafios do concelho, entre os quais destacou a urgência de encontrar alternativas viárias enquanto a nova via rápida não avança.

A cerimónia contou ainda com a presença de representantes de diversas instituições, forças vivas e munícipes, num ambiente de entusiasmo e expectativa quanto ao novo mandato que agora se inicia.