Marques Mendes elogia sentido de responsabilidade do Governo e PS

O candidato presidencial Luís Marques Mendes elogiou hoje o sentido de responsabilidade do Governo de Luís Montenegro e do PS na viabilização do Orçamento do Estado para 2026 (OE2026).

No final de uma visita à Associação do Monte Pedral, no Porto, Marques Mendes considerou que o documento tem um aspeto muito positivo que é ter sido feito sem as questões mais polémicas e sensíveis que não são de base orçamental.

Para Marques Mendes, tornou-se assim o orçamento mais consensual e menos polémico e o Governo merece uma saudação.

"Depois, há um ano, estávamos com uma discussão tremenda se o orçamento passava ou não passava, se chumbava ou não chumbava e se íamos ter ou não uma crise política e, este ano, não houve polémica e o orçamento está viabilizado. Aqui, uma saudação ao PS", apontou.

No dia em que o documento é debatido na generalidade, o ex-líder do PSD ressalvou que quer do lado do Governo, quer do lado do PS houve sentido de responsabilidade.

"Oxalá se possa repetir esse cenário daqui a um ano", desejou.

Sobre o pedido de prudência feito pelo Conselho de Finanças Públicas (CFP), Marques Mendes assumiu não ver mal algum nesse aviso.

"Não vejo mal esse aviso do Conselho de Finanças Públicas. Acho que um Governo, qualquer que ele seja, precisa sempre de ter avisos", entendeu.

O CFP endossou as previsões macroeconómicas, apresentadas na proposta de OE2026, mas com reserva de uma possível sobrestimação do comportamento da economia, pedindo assim prudência.

"O Conselho de Finanças Públicas diz que há um risco de o orçamento não ser cumprido. E, portanto, há um risco de podermos chegar a `déficit´, mas eu acho que isso não vai acontecer", sublinhou.

O candidato presidencial insistiu que um governo precisa sempre de alguém que avise, chame à atenção e recomende porque ajudar um governo não é só dizer bem dele é também fazer avisos.

"Por isso, eu espero que o Conselho de Finanças Públicas continue a ter essa perspetiva, digamos assim positiva, de quem não diz só amém, mas também chama à atenção", insistiu.

Em sua opinião, esses alertas ajudam o Governo a ser mais exigente para cumprir o orçamento.

O documento tem aprovação garantida pela abstenção do PS e votos favoráveis das bancadas que suportam o Governo PSD/CDS-PP/IL, PCP e BE já anunciaram votos contra e o PAN a abstenção, enquanto Chega, Livre e JPP ainda não divulgaram como irão votar o OE2026.