Será que um dos mais estranhos relatos de viagens num OVNI foi feito na Madeira?

Há duas semanas, foi publicado no Youtube um vídeo em que um entusiasta da temática Objectos Voadores Não Identificados (OVNI) apresenta uma lista de “oito casos muito estranhos” de pessoas que supostamente tiveram contacto directo e entraram a bordo desses objectos. Um dos casos relatados de forma pormenorizada é situado na ilha da Madeira, nos anos de 1977 a 1979. Será que esse testemunho foi mesmo registado?

Logo à partida o propósito deste Fact Check é verificar se há efectivamente o relato de um madeirense que afirma ter sido contactado por seres extraterrestres que se faziam transportar num OVNI. Não se pretende, de forma alguma, avaliar se tal testemunho é fiável ou não, pois não temos elementos suficientes que permitam fazer tal avaliação.

O vídeo que serve de ponto de partida para este Fact Check foi publicado no passado dia 18 de Outubro, no Youtube, por Preston Dennett, um cidadão norte-americano que se apresenta como investigador e autor especializado em OVNI e fenómenos paranormais. Começou a seguir estas temáticas em 1986, quando notou que familiares, amigos e colegas viviam “dramáticas experiências inexplicadas”. Está ligado ao Mutual UFO Network (MUFON), um grupo de voluntários que regista avistamentos de OVNI em todo o Mundo. Já publicou mais de duas dezenas de livros sobre o assunto. Também colaborou na realização de quatro documentários televisivos. É assumidamente alguém que acredita na existência de seres inteligentes fora da Terra, que dispõem de tecnologia mais avançada e que visitam o nosso planeta. Baseia tal convicção, não em provas científicas ou informações de entidades oficiais mas sobretudo em testemunhos de pessoas que dizem ter sido contactadas por seres extraterrestres.

A reportagem publicada pelo DIÁRIO a 18 de Fevereiro de 1979.

Agora, no seu canal pessoal de Youtube, Preston Dennett partilhou um vídeo onde, durante uma hora, descreve aqueles que são, na sua avaliação, “oito encontros muito estranhos a bordo de OVNI”. O autor identifica como “um dos casos mais interessantes” aquele que ocorreu no final da década de 1970, na ilha da Madeira. A determinado ponto do documentário é referida a origem da informação: um artigo publicado no DIÁRIO a 18 de Fevereiro de 1979.

“Jovem madeirense protagonista de encontro imediato de 3.º grau” é o título dessa reportagem, assinada pelos jornalistas Catanho Fernandes e Maurício Fernandes. Não é identificado o nome do protagonista, que nessa altura tinha 19 anos. Nessa notícia, o jovem descreve como foi contactado diversas vezes por seres extraterrestres, que inclusivamente o levaram a outro planeta. Segundo as suas palavras, o primeiro contacto registou-se numa madrugada de Dezembro de 1977, do seguinte modo: “Comecei a ouvir um som fantástico. Abriu-se uma claridade no meu quarto. Olhei para cima e vi um grande e fantástico ‘disco voador’. Então, uma voz falou. Era um ser extraterrestre, que se exprimia num brasileiro pouco compreensível e que disse, entre outras coisas: ‘Não temais a morte, porque Deus criou os seres terrestres e extraterrestres com espírito. Ele é, realmente, o criador”. O clarão apagou-se em poucos minutos.

Imagem do vídeo publicado por Preston Dennett no Youtube.

O jovem disse ter tido vários outros encontros posteriores. Numa madrugada de Agosto de 1978, quando passava pelo Pináculo, avistou novamente “um grande disco voador” e pareceu-lhe que os seus ocupantes procuravam um contacto. Sempre segundo o seu relato, o contacto acabou por acontecer a 8 de Janeiro de 1979, quando foi levado para o interior do disco voador, de onde avistou o planeta Terra. O interior era “branco e todo cheio de botões e tinha janelas que pareciam televisores”. Foi recebido por quatro “ovninautas”, “lindíssimos”, vestidos com roupas justas ao corpo. Estes fizeram-lhe perguntas em Inglês. Situou o último contacto no dia 8 de Fevereiro de 1979. Nessa ocasião foi transportado até outro planeta, onde encontrou uma “civilização ultramoderna”. Afirmou que nessa viagem foi submetido a um exame médico. A mesma pessoa explicou aos jornalistas que não tinha contado a sua experiência antes porque temia que o considerassem “demente ou lunático”.

No vídeo publicado por Preston Dennett, o cidadão madeirense é identificado como ‘Gustavo’. Mas trata-se de um pseudónimo. O investigador norte-americano adianta que este caso chegou ao seu conhecimento através do professor universitário português Pedro Barbosa, também ele um estudioso destes fenómenos, que garante ter entrevistado pessoalmente a testemunha. Pareceu-lhe ser uma pessoa “muito confiante sobre a realidade das suas experiências e honesta”.

Não encontrámos qualquer outra notícia posterior com a história de ‘Gustavo’, que, se for vivo, terá hoje 65 anos. Como já referimos, é apenas um depoimento pessoal e não temos elementos para aferir da sua veracidade. Mas é um relato que foi registado em notícia. Por coincidência, aconteceu na mesma altura em que nas salas de cinema estava em exibição o filme “Encontros Imediatos do Terceiro Grau”, de Steven Spielberg, que aborda a mesma temática.