Sanas Madeira auxilia veleiro francês em dificuldade

O Sanas Madeira, através da Estação Salva-Vidas de Santa Cruz, esteve, ontem, empenhado no auxílio a um veleiro que apresentava problemas no motor, quando se encontrava nos mares entre o Porto Santo e a Madeira. A embarcação, de bandeira francesa, tinha quatro navegadores a bordo.

De acordo com a informação veiculada pelo Sanas Madeira, o alerta foi dado através do Subcentro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal (MRSC Funchal), que dava conta da solicitação de auxílio, por parte da embarcação estrangeira, na manobra de acostagem, face à “incapacidade de manobra”.

O primeiro auxílio, a partir das 18 horas, foi prestado através do Centro de Comando, Comunicação e Controlo do SANAS Madeira. Cerca de uma hora depois, quando o veleiro se encontrava a cerca de 20 milhas náuticas do Centro de Salvamento Costeiro, foi necessário empenhar a embarcação afecta à Estação Salva-Vidas de Santa Cruz para prestar auxílio.

“Na chegada ao local, e apercebendo-se que ainda existiam condições favoráveis à navegação com os próprios meios, a tripulação do SANAS103 deu indicação aos velejadores para continuarem a navegar enquanto fosse possível e que, assim que o progresso fosse reduzido, passariam cabo para rebocar a embarcação até porto seguro”, revela o Sanas Madeira.

Já perto da Ponta de São Lourenço, e face às condições que se faziam sentir, a embarcação do Sanas iniciou procedimentos de reboque até ao Centro de Salvamento Costeiro onde a embarcação de 11 metros de comprimento passou os cabos de amarração já perto da meia-noite.

Os meios do Sanas Madeira empenhados operaram em articulação com o Serviço Regional de Protecção Civil e o MRSC Funchal.