Circo Mundial regressa ao Cais 8 e apresenta a 'Magia do Natal'

O Circo Mundial está de regresso ao cais 8 entre 5 de Dezembro de 2025 e 11 de Janeiro de 2026 e promete proporcionar uma “experiência inesquecível”.

De acordo com as informações partilhadas nas redes sociais da organização, o evento vai combinar a tradição do circo com a temática natalícia, levando os convidados a atravessar o ‘Túnel Mágico’, que irá conduzir os visitantes para o interior do espectáculo.

No enredo principal, a ‘Magia do Natal’ na ilha é temporariamente desligada, mas o circo promete que os seus artistas irão trabalhar para restaurar a esperança e o espírito natalício através de performances de circo, interações com o público e mensagens sobre amor e união.

O espectáculo conta com um apresentador designado como ‘Guardião da Ilha Mágica do Natal’, artistas de circo e um ecrã LED gigante que irá projectar diferentes cenários. A programação inclui, também, novas atracções, actividades interativas e momentos de humor, segundo a publicação.

Os organizadores informam que os bilhetes online estarão disponíveis em breve.