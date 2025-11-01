Ajuda madeirense em acção solidária já chegou a Cabo Verde

A missão solidária 'Juntos por Sorrisos IV' partiu do Funchal no passado dia 27 de Outubro, rumo à ilha de São Vicente, em Cabo Verde, para distribuir a ajuda recolhida através de uma acção de voluntariado solidário que dá continuidade ao trabalho desenvolvido em prol das famílias afectadas pela tragédia de 11 de Agosto.

A equipa que partiu da Madeira esteve empenhada em diversas acções de entrega e distribuição de bens, resultantes da recolha feita na Madeira, que permitiu encher um contentor de 40 pés. Este contentor foi posteriormente transportado para o arquipélago cabo-verdiano pelo Grupo Sousa e os custos portuários foram oferecidos pelo Grupo Pestana. A estadia da equipa fez-se no Hotel Foya Branca, através do director da unidade, Carlo Martins.

Já em Cabo Verde, a entidade receptora desta ajuda foram as 'Aldeias Infantis SOS'. "Em São Vicente, o grupo trabalhou lado a lado com várias associações locais, que conhecem de perto a realidade das famílias mais vulneráveis e fizeram o rastreio das situações prioritárias. Entre as associações parceiras estiveram: Associação Solidária Intaentas, Associação Comunitária Alto Bomba Unido, Associação MornaJazz Ribeira Bote, Associação de Baixo João Debra, Associação Sorriso de Criança de Santo Antão, Associação Boca do Povo", dá conta uma nota à imprensa.

Entre os bens entregues estava alimentação, mas também materiais de construção civil, eletrodomésticos, colchões e outros artigos essenciais, sendo que parte dos materiais foi adquirida localmente.

A missão contou ainda com donativos em dinheiro, recolhidos através de iniciativas solidárias como o Lido Sunset Solidário, que contou igualmente com apoios (NOS Madeira, Madeira Shopping, Frente Mar Funchal, Câmara Municipal do Funchal, Dream Media Madeira, DTIM, Club Vespas, Grupo DS Madeira, Herbie Car, Madeira Friends, Prestige Dance, Mooving Art Academy by Vânia Kirova, STG Crew (entre outros que solicitaram não ser mencionados), o Concerto do Dia da Música, promovido pelo Conservatório – Escola das Artes da Madeira, e ainda verbas cedidas pelo Grupo Forte de Santiago. "Estes montantes permitiram responder a necessidades imediatas de várias famílias e instituições", indica a Associação de Promoção da Macaronésia da Madeira.

Reforço de laços

A Cônsul de Cabo Verde na Madeira, aproveitando a estadia em São Vicente, reuniu com o Ministro do Mar de Cabo Verde, Jorge Santos, tendo sido abordadas diversas ideias e projectos de cooperação. Entre os temas em destaque, surgiu a possibilidade de se realizar a Semana do Mar em São Vicente, iniciativa que pretende promover torneios, actividades e encontros dedicados aos desportos náuticos e à valorização do mar como elemento identitário da Macaronésia.

Foi ainda sugerida a segunda edição do livro infantil 'A Macaronésia Trocada por Miúdos', da autoria de Susana Gramilho, em São Vicente, no âmbito das futuras acções conjuntas. "As verbas provenientes desta nova edição reverterão a 100% para o movimento 'Juntos por Sorrisos', reforçando o carácter solidário da iniciativa, com foco em crianças e nas suas famílias", explica. Esta segunda edição de cariz solidário contou com o apoio da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo (Açores), da empresa FN Hotelaria (Madeira) e do Conservatório Escola das Artes, enriquecendo a obra infantil com uma música também dedicada à Macaronésia, também com letra de Susana Gramilho e que estará disponível em breve.

O movimento 'Juntos por Sorrisos' nasceu de um sonho antigo de Susana Gramilho, Cônsul Honorária de Cabo Verde na Madeira e Presidente da Associação de Promoção da Macaronésia da Madeira - APMM, que decidiu unir ambas as missões, diplomática e social, num só propósito: levar esperança, dignidade e sorrisos às crianças e famílias cabo-verdianas.

“Queremos que cada criança tenha não apenas um brinquedo, mas uma ferramenta de expressão e de sonho. Acreditamos que fomentar a arte é também fomentar o futuro”, sublinha Susana Gramilho. Por isso, está a ser preparada uma edição especial do Dia da Criança, em 2026, que, em vez de se ficar pela oferta de brinquedos, o movimento tem a pretensão de oferecer materiais que estimulem o desenvolvimento artístico, como telas, pincéis, instrumentos musicais e outros recursos ligados às artes.