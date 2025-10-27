Entradas no miradouro do Cabo Girão vão ficar mais caras no Ano Novo

O preço de entrada no miradouro do Cabo Girão vai passar dos 3 para os 5 euros por pessoa. O novo tarifário entra em vigor a partir de 1 de Janeiro de 2026. As crianças até aos 12 anos e os residentes na Região vão continuar isentos do pagamento. A notícia faz a manchete da edição desta segunda-feira do DIÁRIO.

A imagem em grande destaque na primeira página diz respeito ao jogo entre Estoril e Nacional. A equipa madeirense mostrou-se perdulária e cedeu um empate. Ainda assim, os alvinegros ascendem à 9.ª posição da I Liga, somando agora 11 pontos. Na próxima jornada, a 1 de Novembro, recebem o Famalicão na Choupana.

Nesta edição ficamos ainda a saber que a habitação e a mobilidade serão as prioridades da nova equipa da Câmara Municipal do Funchal para os próximos quatro anos. A vereação presidida por Jorge Carvalho toma hoje posse. Ana Bracamonte passa de vereadora a chefe de gabinete.

Há também a notícia de uma rede que é acusada de ter droga enterrada numa propriedade no Estreito de Câmara de Lobos.

Por fim, ficamos a saber que os médicos passam a receber mais pelas urgências. Os novos valores são pagos a partir da primeira hora de trabalho suplementar.

