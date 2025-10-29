Debate sobre habitação com três dezenas de perguntas

O Governo Regional esteve, hoje, no parlamento para o primeiro debate mensal da legislatura, tendo como tema a habitação.

O presidente do GR, Miguel Albuquerque esteve acompanhado pelo secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Rodrigues e pelo secretário regional de Turismo, Cultura e Ambientem, Eduardo Jesus que tem a seu cargo os assuntos parlamentares.

Ao todo, foram feitas 30 perguntas do governo, com destaque para a necessidade aumentar o ritmo de construção de habitação pública e criar mecanismos mais céleres para promover a construção e o investimento privado.

Albuquerque destacou os investimentos que têm sido feitos, em todos os concelhos, sobretudo ao abrigo do PRR e as medidas para promover o arrendamento a preços acessíveis.

O presidente do Governo Regional defendeu a necessidade de promover um mercado de habitação que permita aos jovens "arrendar habitação" e não ficarem logo "presos" à aquisição de uma moradia.