CISET 4x4 Porto Santo provoca entusiasmo do público

Neste último dia de competição do CISET 4x4, a caravana está em terrenos junto ao campo de golfe.

Largas centenas de porto-santenses assistem a esta última prova, em que os concorrentes voltam a dar mais um belo espectáculo na "ilha dourada".

Durante a tarde, realizar-se-á a entrega de prémios, no restaurante Pé na Água, para de seguida haver um convívio entre concorrentes, respectivas equipas de assistência e organização.

Uma coisa é certa: o desporto motorizado é acarinhado pelos porto-santenses e tem tido sempre apoio por parte da câmara municipal local.