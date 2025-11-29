PSD sublinha importância estratégica do novo túnel entre as Quebradas e o Amparo

O grupo parlamentar do PSD sublinhou, hoje, a importância que o investimento do Governo Regional nas acessibilidades internas tem tido para "o desenvolvimento equilibrado e sustentável de toda a Região Autónoma" e aponta como exemplo o túnel que servirá de ligação entre as Quebradas e o Amparo. Aliás, essa foi uma obra visitada, este sábado, pelos social-democratas.

Bruno Macedo sublinhou que esta obra é "mais um exemplo concreto de uma política coerente e responsável, que tem sabido conciliar o crescimento económico com a melhoria da qualidade de vida das populações2. O deputado quis ressalvar "o investimento que o Governo Regional tem feito nas acessibilidades internas e demonstrar a importância que estas têm para o desenvolvimento do todo regional".

“Nós queremos realçar que o Governo, ao longo dos seus anos de actuação, tem baixado impostos, tem mantido o foco na habitação, na saúde e na educação, e não tem descorado as acessibilidades internas. Um bom exemplo disso é o túnel que vai ligar as Quebradas ao Amparo e que vai libertar toda esta zona da pressão automóvel que actualmente se verifica”, referiu.

Bruno Macedo defende que "esta é uma das soluções que o Governo Regional tem apontado para a melhoria da mobilidade no concelho do Funchal, que mostra esta preocupação do executivo em melhorar as condições de mobilidade quer das famílias, quer das empresas que quotidianamente recorrem a estas estradas e necessitam de maior acessibilidade. Mostra também a estratégia de desenvolvimento integrado que temos vindo a realizar ao longo dos últimos anos".

Esta obra integra um plano mais amplo de requalificação das acessibilidades regionais. “Para além de toda a importância que esta ligação tem, ela enquadra-se na criação de uma rede ampla de acessibilidades que permitirá aceder a outra obra determinante que o executivo está a realizar: o novo Hospital Central e Universitário da Região Autónoma da Madeira", apontou o parlamentar.

O deputado sublinhou que este conjunto de investimentos se insere numa estratégia global que visa resolver e mitigar os problemas de mobilidade resultantes do próprio desenvolvimento económico e urbano que a Madeira tem registado, assegurando uma rede viária moderna, eficiente e adaptada às novas exigências da população.