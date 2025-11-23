Kiev ataca estratégica central eléctrica moscovita de Shatura

As autoridades russas confirmaram um ataque aéreo ucraniano, ocorrido hoje de madrugada, contra a central elétrica de Shatura, na região de Moscovo, um dos pontos de abastecimento mais importantes da zona.

O governador da região de Moscovo, Andrei Vorobiov, adiantou que, num bombardeamento que não causou vítimas e cujo impacto está ainda a ser avaliado, ocorreu um incêndio na estação elétrica, já controlado, bem como cortes generalizados no aquecimento que estão a ser reparados.

Vorobiov referiu que vai realizar-se, ainda de manhã, uma reunião "com todos os serviços, incluindo o Ministério para Situações de Emergência, para determinar os próximos passos para restabelecer a infraestrutura", informou no seu canal de Telegram.

O governador da região de Moscovo insistiu que o ataque não interrompeu em momento algum o fornecimento geral de eletricidade, nem afetou a maior parte dos equipamentos elétricos, embora tenha sido necessário acionar a rede de emergência para manter o abastecimento.

Vorobiov acrescentou que não tem registo de impactos diretos de drones explosivos e que os danos terão sido provocados sobretudo pelos destroços destes aparelhos, previamente abatidos.

A central é uma das mais importantes da região, fornecendo eletricidade aos mais de 30 mil habitantes da cidade de Shatura e às localidades vizinhas.

A infraestrutura é considerada, em termos gerais, um nó crucial do sistema elétrico da região central da Federação Russa.