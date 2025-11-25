ADN sublinha que a violência doméstica também atinge homens

O ADN - Madeira alerta para o facto de também existir violência doméstica sobre homens. Uma realidade que diz ser "raramente denunciada".

Estatisticamente os valores são baixos porque existem muitos casos de sub-notificação, os homens não denunciam por vergonha/estigma e com o receio de serem ridicularizados, por isso os casos documentados noticiosamente e na jurisprudência são uma amostra potencialmente incompleta". ADN - Madeira

No comunicado, o ADN - Madeira destaca situações que considera serem exemplos de violência doméstica exercida sobre homens, entre elas a alienação parental. "Pais que relatam a perda progressiva e intencional do contacto com os filhos enfrentam consequências psicológicas significativas, além da diminuição prática do vínculo parental com o progenitor não guardião", explica.

Aponta ainda casos de agressões psicológicas, que podem envolver "manipulação, difamação ou chantagem emocional".

Outro exemplo mencionado é a apropriação, retenção ou apreensão de bens, frequentemente associada a litígios patrimoniais entre ex-cônjuges.

O partido lembra, por fim, que a jurisprudência portuguesa inclui diversas decisões sobre a gestão e partilha de bens comuns, bem como litígios patrimoniais que, em alguns casos, envolvem a movimentação ou retenção indevida de valores por um dos cônjuges, situações que podem originar reclamações cíveis ou mesmo processos criminais, como por abuso de confiança.