A importância de uma Universidade numa região ultraperiférica

Tive a grata oportunidade de participar na Conferência de Alto Nível “A Região Autónoma da Madeira na Agenda Estratégica da UE: Conectividade, Segurança, Sustentabilidade” que decorreu no Parlamento Europeu a convite do Sr. Eurodeputado para os Açores Dr. Paulo do Nascimento Cabral. Esta participação foi o mote para destacar a importância estratégica da Universidade da Madeira (UMa) para o desenvolvimento da RAM nomeadamente na sua capacidade de impulsionar o crescimento económico, inovador e sustentável, enquanto alavanca de coesão social e territorial.

Neste contexto posso destacar o seu papel central na promoção da investigação, na formação especializada e na inovação tecnológica, pilares essenciais para, num futuro próximo, diversificar a economia regional, tradicionalmente dependente do turismo e do setor agrícola. A sua aposta em áreas estratégicas de especialização inteligente, como a bio sustentabilidade, a transição digital, as energias renováveis e as TIC, reforça a competitividade da RAM em mercados globais.

A UMa tem sido fundamental na criação de uma cultura de investigação, desenvolvimento tecnológico e inovação na região, contribuindo para o aumento da intensidade de I&D, fortalecimento de parcerias com empresas e instituições internacionais, bem como na formação de talentos altamente qualificados, que se destacam pelos quatro cantos do mundo. Essas ações são alinhadas com as estratégias de inovação e de especialização inteligente que visam tornar a RAM mais atrativa para investimentos externos e fortalecer o ecossistema de inovação regional.

A UMa também participa na formação de profissionais e na investigação aplicada ao setor turístico, que é um pilar económico na RAM, contribuindo para a inovação em serviços, sustentabilidade e competitividade do destino. A sua influência é crucial para consolidar uma oferta diferenciada e sustentável que suporte o crescimento do setor.

O incentivo à criação de novas empresas de base tecnológica e a colaboração nos de processos de internacionalização das empresas locais são aspetos que reforçam a importância da UMa na estratégia de desenvolvimento regional.

A UMa constitui-se, assim, como um pilar estratégico para potenciar a inovação, a qualificação, o desenvolvimento sustentável e a inserção internacional da RAM, numa lógica de crescimento inteligente, sustentável e inclusivo, alinhado com os planos regionais de desenvolvimento e as prioridades europeias

A União Europeia pode contribuir significativamente para aumentar a competitividade da RAM enquanto região ultraperiférica adotando ações estratégicas que incluem o investimento em setores-chave entre os quais as tecnologias verdes, economia digital, inteligência artificial e produção tecnológica avançada. O apoio ao desenvolvimento de competências e mão-de-obra qualificada para acelerar a inovação e adoção de tecnologias digitais, constituem-se vetores cruciais para o crescimento competitivo. Esse contributo poderá igualmente ocorrer através do fortalecimento da cooperação entre Estados-Membros e regiões ultraperiféricas, para maximizar os benefícios dos fundos europeus e das parcerias estratégicas, favorecendo as regiões ultraperiféricas com necessidades específicas.

Para a RAM, tirar partido destes esforços, em especial no investimento em inovação, digitalização, e sustentabilidade, será fundamental para aumentar sua competitividade no cenário europeu.