Sessão estratégica aborda internacionalização no digital para o Canadá e América do Norte

A Direção Regional de Competitividade, Inovação e Sustentabilidade promove, a 5 de Dezembro, a partir das 15 horas, uma sessão estratégica sobre internacionalização no digital para o Canadá e América do Norte. Esta é uma iniciativa que se insere no programa de webinars 'Da Madeira para o Mundo no Digital', apresentando o mercado canadiano como uma porta de entrada na América do Norte.

No fundo, o objectivo é dar a conhecer a todo o tecido empresarial da Região Autónoma da Madeira, a economia, o mercado e as ferramentas necessárias para capacitar a entrada na América do Norte através de expansão de negócio no digital, explorando mecanismos de colaboração e estratégias de branding necessárias para penetrar num dos mercados mais competitivos do mundo.

Andreia Collard, directora Regional de Competitividade, Inovação e Sustentabilidade, será a moderadora de uma sessão em português, que reunirá dois especialistas: Luís Sequeira, director da AICEP Canadá, "que trará a visão institucional, o conhecimento do mercado e as oportunidades comerciais actuais" e Daniel Freitas, "um «madeirense de gema» e CEO de uma das maiores empresas de marketing e branding Canadianas, o Freitas Design Group (FDG)". O FDG é uma agência de referência sediada no Canadá com um portfólio que inclui colaborações com gigantes globais como Shopify, Nike, Diageo, Coca-Cola, Johnnie Walker e Seagate, bem como a criação de marcas e branding de sucesso para PMEs e start-ups por todo o mundo.

Segundo explica nota à imprensa, o webinar não será apenas teórico, terá uma aplicação prática de estratégias de entrada de mercado através do mundo digital para sectores vitais da economia regional e uma verdadeira imersão na realidade norte americana que conta com a experiência da AICEP e do FDG, sem ter de sair da Madeira. Esta sessão abrangerá temas actuais, desde exemplos concretos de oportunidades comerciais, à criação de marcas globais para empresas de software e serviços online e estratégias para venda direta (D2C) ao consumidor na América do Norte.

Esta iniciativa visa responder a uma necessidade identificada no tecido empresarial regional de expansão através do digital, de acordo com Daniel Freitas: "Temos na Madeira muitos casos de empresas com uma qualidade de produto e serviço excecional, mas que precisam de apoio na internacionalização digital e no branding para competir num mercado tão complexo como o norte-americano".

A participação é gratuita, mas sujeita a inscrição prévia. Os interessados podem garantir o seu lugar através da ficha de inscrição ou enviando um email para [email protected]