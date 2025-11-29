Bancos avançam com recurso judicial para chegar à colecção de Berardo

A Caixa Geral de Depósitos (CGD), o BCP e o Novo Banco estão a intensificar os seus esforços para recuperar cerca de mil milhões de euros em créditos concedidos às empresas de Joe Berardo.

Conforme noticia este sábado o jornal Público, os três bancos recorreram para o Tribunal da Relação de Lisboa para tentar obrigar uma associação ligada ao empresário madeirense a revelar o seu património.

A acção judicial visa a Associação Colecção Berardo (que detém as obras de arte de Joe Berardo), mas o objectivo é aceder ao património de uma outra entidade, a Associação de Colecções. O recurso deu entrada no Tribunal no passado dia 14 de Outubro. Em Janeiro, o Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa tinha dado razão ao empresário de 81 anos, negando, na altura, o pedido dos bancos.

Os credores pretendem ter acesso aos relatórios e contas da Associação de Colecções desde 2016, bem como a informações detalhadas sobre os seus activos e passivos.

Esta acção prende-se com um movimento anterior, ocorrido em 2016, no qual a Associação Coleção Berardo emitiu novos títulos de participação através de um aumento de capital. Os bancos alegam que esta operação diluiu o valor dos títulos de participação existentes que lhes serviam de penhor.

Este episódio motivou a acusação de burla qualificada contra Joe Berardo por parte do Ministério Público.