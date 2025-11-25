Processo contra Bolsonaro transita em julgado sem mais possibilidade de recursos

O Supremo Tribunal do Brasil anunciou hoje que o processo penal contra o ex-Presidente Jair Bolsonaro transitou em julgado, entendendo não haver razão para mais recursos.

Com a conclusão do processo resta agora definir o local onde Bolsonaro ficará preso.

Jair Bolsonaro, que se encontra em prisão preventiva desde sábado, foi condenado a 11 de setembro a 27 anos e 3 meses de prisão por organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado; dano qualificado pela violência e ameaça grave e deterioração de património tombado.