Contas de 2024/25 do FC Porto aprovadas e recurso de Madureira adiado em AG

As contas do FC Porto na temporada 2024/25 foram hoje aprovadas por larga maioria e a votação do recurso de Fernando Madureira à decisão de expulsão de associado foi novamente adiada em Assembleia Geral (AG), anunciou o clube.

No pavilhão Dragão Arena compareceram 1.808 sócios à reunião magna, dos quais 1.681 exerceram o seu direito de voto, na reunião em que foi também confirmada a expulsão de Sandra Madureira de sócia do clube.

O primeiro ponto da ordem de trabalhos consistiu na apreciação, discussão e votação do relatório anual integrado, que inclui as contas individuais e consolidadas do período entre 01 de julho de 2024 e 30 de junho de 2025.

O resultado líquido positivo de 39,2 milhões de euros (ME), o melhor de sempre da sociedade 'azul e branca', foi ratificado por 1.341 associados (79,8%), registando-se ainda 171 votos contra, 163 nulos ou em branco e seis abstenções.

De resto, foram chumbados os recursos de Sandra Madureira, Vítor 'Catão' e Vítor 'Aleixo' (pai), condenados no âmbito da Operação Pretoriano, relativamente à decisão do Conselho Fiscal e Disciplinar (CFD) que determinara as suas expulsões de sócios em novembro de 2023.

Dos três adeptos, apenas Sandra Madureira se apresentou no Dragão Arena - condição necessária, segundo o artigo 59.º dos estatutos do FC Porto, para que o recurso pudesse ser votado -, num cenário em que já cessaram as medidas de coação da Operação Pretoriano, que tinham impedido a presença dos recorrentes na AG extraordinária de janeiro.

Assim, 'Catão' e 'Aleixo' faltaram sem justificação válida e viram as suas expulsões automaticamente confirmadas, tendo a expulsão de Sandra Madureira sido confirmada com 908 votos a favor, que prevaleceram sobre os 710 contra, além de 60 abstenções e três votos nulos ou em branco.

Sem surpresa, a deliberação sobre a expulsão de Fernando Madureira voltou a ser suspensa, apesar de constar da ordem de trabalhos, tal como acontecera no ato anterior, dado que o ex-líder da claque Super Dragões cumpre pena de prisão efetiva e esteve impossibilitado de comparecer.

A reunião magna ordinária arrancou às 09:00 e começou por reprovar um requerimento à Mesa da AG (MAG) para adiar a discussão das expulsões até haver uma decisão transitada em julgado do tribunal sobre cada um dos casos.

Por fim, decorreu a apresentação sem votação de outros assuntos de interesse para o clube e a aprovação por unanimidade do voto de confiança para a elaboração da ata por parte da MAG, antes de iniciarem as votações, pelas 14:50.