Sete mil dependem do Banco Alimentar. Tem vindo a aumentar a quantidade de comida distribuída à população carenciada pela associação contra a fome na Madeira. O valor já ultrapassa os cem quilos por pessoa * Este fim-de-semana há recolha solidária nos supermercados * Campanha 'Saco' representa 23% dos donativos. Este é o assunto que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler nas páginas 4 e 5.

Mas há mais para ver na edição desta sexta-feira. Evento "é aliado e parceiro" na estratégia para o sector. Na abertura da edição 2025 da Essência do Vinho - Madeira, ontem, houve espaço para reflectir sobre os desafios vitivinícolas, com o secretário Nuno Maciel a destacar a importância da qualidade do produto. A iniciativa co-organizada pelo DIÁRIO continua hoje e amanhã no Savoy Palace.

Defesa do Consumidor regista 419 reclamações este ano. Em 2024 eram 501 por esta altura, mas nenhuma relacionada com a 'Black Friday' que hoje se assinala.

Fique também a saber que Ocupação hoteleira da 'Festa' superior à do ano passado.

E, por fim, Ex-professor de Dança do Conservatório vai a julgamento por assediar.

