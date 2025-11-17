ADN propõe opção de inversão de marcha na Avenida do Mar

O ADN, através de comunicado, apresenta à Câmara Municipal do Funchal uma proposta para criação da opção de inversão de marcha na Avenida do Mar e das Comunidades Madeira, isto compreendido entre a Praça CR7 e a Praça da Autonomia.

O partido considera que, "cada vez mais se justifica esta solução, que após a reabertura da Marina do Funchal veio acentuar ainda mais o trânsito naquele sentido, inclusivamente com carrinhas de transporte de mercadorias que vão abastecer os negócios lá existentes que serão obrigadas a circular até ao fim da Avenida do Mar para poderem inverter a marcha, assim como todos nós que temos de cumprir todo esse trajecto congestionando desnecessariamente o trânsito".

Num comunicado assinado por Miguel Pita, o ADN afirma que, "todos os dias temos praticamente de cumprir uma 'Prova Especial de Classificação da Cidade do Funchal', com a diferença de existirem vários semáforos que congestionam ainda mais todo o trânsito que tem de obrigatoriamente atravessar toda a Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses no sentido Oeste-Este e posteriormente ao longo de todo o sentido inverso, quando muitas dessas viaturas poderiam simplesmente manter-se no lado esquerda da via e inverter a marcha junto ao Palácio de São Lourenço (frente à entrada do Cais do Funchal), à semelhança do que sucedia há uns anos".

Para o partido, este é um problema de mobilidade que pode ser atenuado com esta solução.