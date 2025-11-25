Há sete anos uma mala abandonada gerou aparato na Avenida Zarco

Na edição do DIÁRIO de 25 de Novembro de 2018 era dado conta que uma mala deixada em plena Avenida Zarco, no Funchal, gerou aparato, havendo necessidade de criar um perímetro de segurança, empenhar meios da polícia e bombeiros.

A notícia referia que a mala estava junto ao Palácio de São Lourenço, residência oficial do Representante da República para a Região Autónoma da Madeira. De imediato, foram enviados meios como a Polícia de Segurança Pública, carros patrulha e uma viatura da Brigada de Intervenção Rápida (BIR). A circulação na Avenida Zarco, entre o Largo da Restauração e a Avenida do Mar, ficou cortada.

A situação juntou populares que aglomeraram-se no local.

Face a possibilidade de estar um engenho explosivo no interior da mala, a Equipa de Inactivação de Explosivos e Segurança no Subsolo esteve também no local. Revistaram o perímetro, com recurso a um cão, iniciando os trabalhos de análise à mala.

Após análise não foram encontrados engenhos explosivos e, ao que tudo indica, no interior estariam apenas peças de vestuário.

Continuando a viagem por esta edição, já no 'Desporto' era noticiado que Cristiano Ronaldo tinha batido um recordo, como o jogador mais rápido da história da Juventus a chegar aos 10 golos em ano de estreia - nove no campeonato e um na Champions.

O 10.º golo foi apontado pelo internacional português, diante do SPAL, à passagem do minuto 28, num duelo relativo à 13.ª jornada da Liga italiana.

Por fim, 300 pessoas aguardavam por um cirurgia bariátrica. A Madeira apresentava uma percentagem maior de obesos do que o resto do país.

Para aqueles que já sofrem da doença, há alguns tratamentos, como as cirurgias, que não são uma cura, mas que com o empenho dos pacientes, podem revelar-se bastante eficazes.

António Quintal, cirurgião responsável pelas cirurgias bariátricas, afirmava na altura que é necessário apostar na prevenção da obesidade, desde cedo, com especial incidência nas escolas.