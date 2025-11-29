Inundações causam cerca de 350 mortes no sudeste asiático

As inundações provocadas pelas chuvas torrenciais na Indonésia, Tailândia e Malásia já causaram cerca de 350 mortos, segundo o balanço mais recente feito hoje pelas autoridades locais.

Nos três países, repetem-se as imagens de cidades inundadas, populações cercadas pelas águas e deslizamentos de terra provocados pela chuva torrencial que cai há vários dias.

A agência de catástrofes da Indonésia registou mais de 200 mortos, enquanto o Governo da Tailândia informou que 145 pessoas morreram no sul do país e as autoridades malaias registaram duas vítimas.

Na Indonésia, a província de Sumatra do Norte é a mais afetada, com 116 mortos. Em Sumatra Ocidental, o número de vítimas quase triplicou, passando de 23 para 61, com "90 pessoas ainda desaparecidas", segundo o porta-voz da agência regional de gestão de catástrofes, Ilham Wahab. Na província de Aceh, pelo menos 35 pessoas morreram.

As equipas de resgate estão hoje a tentar chegar às zonas mais gravemente afetadas da ilha de Sumatra.

Na Tailândia, "o número total de mortos nas províncias do sul ascende a 145", declarou na sexta-feira o porta-voz do Governo, Siripong Angkasakulkiat, precisando que mais de 100 pessoas morreram só na província de Songkhla.

As águas subiram até três metros nesta região, que sofreu uma das piores inundações da década. Entretanto, vários camiões frigoríficos foram mobilizados para armazenar os corpos das vítimas.

Na sexta-feira, o primeiro-ministro tailandês, Anutin Charnvirakul, visitou um abrigo no distrito de Hat Yai, que foi duramente atingido.

"Tenho realmente de pedir desculpas por ter deixado isto acontecer enquanto estou no Governo", disse ao canal AmarinTV, acrescentando que "o próximo passo é evitar que a situação se deteriore" e avançando que a limpeza do distrito levaria duas semanas.

O Governo anunciou compensações de até 62.000 dólares para as famílias que perderam elementos nestas catástrofes.

A insatisfação pública aumenta na Tailândia face à gestão da situação, tendo dois responsáveis locais sido suspensos por alegadas falhas.

Na vizinha Malásia, duas pessoas morreram devido às inundações no estado de Perlis (norte). A estação das monções, que geralmente se estende de junho a setembro, é frequentemente sinónimo de fortes precipitações na região, com riscos de deslizamentos de terra e cheias repentinas.

Na Indonésia e na Tailândia, o número de vítimas mortais está entre os piores dos últimos anos devido às inundações.

Além disso, no sul da Ásia, o Sri Lanka também sofreu chuvas torrenciais esta semana, trazidas pelo ciclone Ditwah, que avança em direção à Índia.

O Centro de Gestão de Catástrofes (DMC) da ilha fez hoje um balanço de pelo menos 123 mortos em inundações e deslizamentos de terra, com cerca de 44.000 deslocados.

O Governo solicitou ajuda internacional e apelou aos seus cidadãos no estrangeiro para que fizessem doações para apoiar as cerca de 500.000 pessoas afetadas.

As piores inundações do século no Sri Lanka, em 2003, causaram 254 mortes.

Segundo os cientistas, o aquecimento global causado pela atividade humana torna os fenómenos meteorológicos extremos mais frequentes, mais mortíferos e mais destrutivos.

Para cada grau adicional, a atmosfera pode conter mais 7% de humidade, com precipitações mais intensas, alertam os especialistas.