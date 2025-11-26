Governo Regional distingue cerca de 100 ajudantes domiciliárias

O Governo Regional distinguiu, esta quarta-feira, cerca de uma centena de ajudantes domiciliárias e ajudantes de apoio que concluíram uma formação promovida pela Associação Causa Social, em parceria com o Instituto de Segurança Social da Madeira (ISSM) e várias IPSS da Região. A cerimónia, realizada na presença de profissionais do sector social, foi presidida pela secretária regional da Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, acompanhada pela presidente do ISSM, Nivalda Gonçalves.

A formação foi dirigida a colaboradores do ISSM e de instituições como: o Centro Social Paroquial de São Bento, Santa Casa da Misericórdia da Calheta, Centro Social Paroquial da Graça, Centro Social Paroquial de Santo António e ASC Solidária. O percurso foi organizado em quatro módulos — cuidados de higiene e conforto; demências; ética e prática profissional no Serviço de Apoio Domiciliário; e cuidados centrados na pessoa idosa — e dinamizado por formadores especializados.

Na sua intervenção, Paula Margarido afirmou que esta formação “reforça o coração das políticas de inclusão na Madeira: cuidar melhor, cuidar com qualidade e cuidar com conhecimento”, sublinhando que o envelhecimento da população exige profissionais cada vez mais preparados para "responder às necessidades complexas dos cuidados no domicílio".

A governante destacou ainda o papel da Associação Causa Social e a liderança da sua presidente, Maria Martins, elogiando a sua “entrega, força e visão”, que classificou como “uma referência para todo o sector social da Região”. Acrescentou que a parceria entre a Secretaria Regional, o ISSM e a Causa Social tem permitido desenvolver respostas sociais “estruturantes e de elevada qualidade”.

Dirigindo-se às ajudantes domiciliárias, Paula Margarido agradeceu o trabalho diário de quem presta cuidados no domicílio, muitas vezes em contextos de solidão e fragilidade.

“O vosso trabalho é, antes de tudo, um acto de cuidar. É essencial, insubstituível e merece ser reconhecido como tal: sem vocês, não há verdadeiro sistema de apoio à pessoa idosa no domicílio”, declarou a governnate, apelando também à continuidade da formação e a um compromisso crescente com cuidados “humanos, qualificados e próximos das pessoas”.

A cerimónia terminou com uma mensagem de reconhecimento às instituições envolvidas e aos formadores, reafirmando que “o futuro dos cuidados na Madeira constrói-se com qualidade, humanidade e compromisso”, numa área em que o trabalho em equipa “faz toda a diferença na vida dos idosos acompanhados diariamente”.