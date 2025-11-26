Pelo menos 23 mortos e dezenas de desaparecidos em deslizamentos de terra e cheias em Sumatra

Pelo menos 23 pessoas morreram e dezenas continuam hoje desaparecidas na ilha indonésia de Sumatra, num novo balanço das autoridades, que prosseguem as buscas após deslizamentos de terra e cheias repentinas causadas por chuvas torrenciais.

As equipas de socorro continuam a ter dificuldades em chegar às zonas afetadas em 11 cidades e distritos da província de Sumatra do Norte, depois de as chuvas das monções da última semana terem feito com que os rios transbordassem, devastando aldeias nas montanhas.

Lama, pedras e árvores foram arrastadas na corrente, deixando um rasto de destruição. Os deslizamentos de terra ocorridos em grande parte da zona, os apagões e o corte de telecomunicações dificultaram os esforços de busca, indicou a Agência Nacional de Busca e Salvamento num comunicado.

Até hoje, as equipas de resgate recuperaram pelo menos oito corpos e três feridos na cidade de Sibolga, a mais fortemente atingida, e procuram pelo menos 21 residentes que foram dados como desaparecidos, segundo o comunicado.

No distrito vizinho de Tapanuli Central, deslizamentos de terra atingiram várias casas, matando pelo menos uma família de quatro pessoas, e as cheias submergiram quase 2.000 habitações e edifícios, obrigando cerca de 1.900 pessoas deslocadas a procurar abrigos de emergência.

As equipas de resgate recuperaram mais sete corpos no distrito de Tapanuli do Sul, elevando o número de mortos para oito, e os trabalhadores escavaram toneladas de lama e entulho em busca de três pessoas que permanecem soterradas após inundações e deslizamentos de terra que também arrancaram árvores, obrigando mais de 2.800 residentes a fugir para abrigos temporários e ferindo outros 58, disse o porta-voz da Agência Nacional de Mitigação de Desastres, Abdul Muhari.

Segundo o responsável, os deslizamentos de terra também atingiram 50 habitações no distrito de Tapanuli do Norte e destruíram pelo menos duas das principais pontes da região.

As cheias isolaram uma ponte em Mandailing Natal e submergiram centenas de casas no distrito montanhoso e na cidade vizinha de Padang Sidempuan, onde um habitante foi dado como desaparecido depois de ter sido arrastado pela corrente.

O porta-voz da polícia provincial de Sumatra do Norte, Ferry Walintukan, indicou que pelo menos um residente morreu quando lama e detritos atingiram uma estrada principal numa pequena ilha de Nias e pelo menos duas pessoas foram encontradas mortas após um deslizamento de terra no distrito de Pakpak Bharat.

Imagens mostraram água a cair em cascata dos telhados enquanto os moradores em pânico procuravam abrigo.

Em algumas zonas, as cheias surgiram rapidamente, transformando ruas em torrentes furiosas que transportavam troncos de árvores e entulho.

O comandante da polícia de Sibolga, Eddy Inganta, disse que foram montados abrigos de emergência e as autoridades pediram aos habitantes das zonas de alto risco que as abandonassem de imediato, alertando para que a continuação das chuvas poderá desencadear mais deslizamentos de terra, depois de seis aluimentos na cidade montanhosa terem destruído 17 habitações e um café.

"O mau tempo, os apagões e os deslizamentos de lama estão a dificultar a operação de resgate", afirmou Inganta, acrescentando que o acesso continua limitado, enquanto os socorristas lutam contra condições adversas.

Os incidentes de terça-feira ocorreram no mesmo dia em que a Agência Nacional de Mitigação de Desastres declarou o fim oficial dos esforços de ajuda em duas áreas da principal ilha da Indonésia, Java, após dez dias de operações.

Mais de mil socorristas foram mobilizados para procurar pessoas soterradas por aluimentos de terras provocados por chuvas torrenciais que fizeram 38 mortos nos distritos de Cilacap e Banjarnegara, em Java Central.

Pelo menos duas pessoas em Cilacap e 11 em Banjarnegara ainda estavam desaparecidas quando as operações terminaram, uma vez que o solo instável, o mau tempo e a profundidade e extensão do entulho concentrado representam um elevado risco para a segurança das equipas de resgate e dos residentes, informou a agência.

Foram também relatadas inundações em muitas outras províncias do vasto arquipélago com mais de 280 milhões de habitantes, incluindo Aceh e Sumatra Ocidental, onde centenas de casas foram inundadas, muitas até ao telhado, e as principais estradas ficaram bloqueadas, acrescentou a agência.

As fortes chuvas sazonais, de outubro a março, provocam frequentemente inundações e deslizamentos de terra na Indonésia, um arquipélago de 17.000 ilhas onde milhões de pessoas vivem em zonas montanhosas ou perto de planícies aluviais férteis.