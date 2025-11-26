Inundações na Tailândia provocam 33 mortos e deixam milhares desalojados

Pelo menos 33 pessoas morreram e milhares ficaram desalojadas no sul da Tailândia na sequência de inundações provocadas por chuvas torrenciais ocorridas durante vários dias, divulgaram hoje as autoridades locais.

"As autoridades informaram que 33 pessoas morreram em sete províncias devido a inundações repentinas, eletrocussão e afogamento", disse um porta-voz governamental, Siripong Angkasakulkiat.

"Prevê-se que o nível da água baixe no sul", acrescentou.

O Governo declarou o estado de emergência na província meridional de Songkhla, onde se situa a cidade turística de Hat Yai, que foi atingida pelas chuvas torrenciais que afetam o sul do país.

Nos últimos dias, imagens transmitidas pela televisão tailandesa mostraram as equipas de salvamento em Hat Yai a retirar pessoas das suas casas utilizando barcos, 'jet skis' e camiões do exército.

Desde a semana passada, mais de 10.000 habitantes de Songkhla foram retirados das respetivas casas, segundo o departamento de relações públicas da região.

De acordo com a agência de prevenção e gestão de catástrofes, estas grandes inundações afetam sete províncias do sul do país, onde vivem milhões de pessoas.

O exército anunciou o envio de um porta-aviões e de helicópteros para transportar os feridos para os hospitais mais próximos.

Na vizinha Malásia, a forte precipitação também provocou inundações em oito estados, prevendo-se mais chuva para os próximos dias.

Mais de 27.000 pessoas foram levadas para abrigos temporários esta semana, tendo sido registada uma vítima mortal em Kelantan (nordeste), segundo os serviços de emergência locais.

O país também é afetado por fortes chuvas todos os anos durante a estação das monções, que decorre de novembro a março.

Na terça-feira, os diplomatas malaios disseram que estavam a acompanhar a situação no sul da Tailândia, onde milhares de cidadãos tailandeses em férias ficaram retidos em hotéis.