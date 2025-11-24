Pelo menos um morto em múltiplo atropelamento no Japão

Pelo menos uma pessoa morreu hoje e 10 ficaram feridas, depois de terem sido atropeladas por um carro cujo condutor foi detido, disseram as autoridades e a imprensa.

Um homem de 80 anos morreu, segundo a televisão pública japonesa NHK, atropelado por um veículo no bairro de Adachi, em Tóquio, por volta das 12:30 (03:30 em Lisboa).

Uma outra mulher, de cerca de 20 anos, ficou gravemente ferida e está em coma, referiu a estação televisiva, acrescentando que nove pessoas precisaram de assistência médica.

De acordo com a polícia, o veículo foi furtado de um 'stand' de automóveis próximo. Depois do atropelamento, o condutor tentou abandonar o veículo e fugir a pé, mas foi detido.

"Vi uma pessoa a ser projetada para o ar. O carro parecia estar a seguir em linha reta, sem se desviar da trajetória. Pareceu-me que devia estar a alta velocidade, mesmo no passeio", disse uma testemunha anónima à NHK.

Em 01 de janeiro de 2019, nove pessoas ficaram feridas em Tóquio quando um veículo conduzido por um jovem, que disse estar a protestar contra a pena de morte, atropelou vários peões.