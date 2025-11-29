Quase um milhão de casos de malária e 30 mortos na província moçambicana de Manica

Pelo menos 30 pessoas morreram e 983.619 foram diagnosticadas com malária até outubro na província de Manica, centro de Moçambique, anunciaram ontem as autoridades de saúde, manifestando preocupação pelo aumento de casos.

"Este ano foi muito atípico, em que, de janeiro até ao mês de outubro, se analisarmos a evolução dos casos a nível da província, de uma forma geral, tivemos um aumento acima de 100%. Isso significa que não há um distrito que teve uma redução dos casos de malária", disse aos jornalistas Flávio Roque, médico-chefe em Manica, fazendo menção a um aumento de casos na província comparado a 2024, mas sem mencionar os números registados.

Segundo o responsável, as autoridades de saúde da província conseguiram diagnosticar, entre janeiro e outubro, cerca de 983.613 casos da doença e, destes, 342.365 eram menores com até quatro anos, considerada a faixa mais afetada pela doença.

"Em relação aos óbitos que registamos, a informação que temos é que 20 óbitos foram registados no hospital provincial", disse Flávio Roque, acrescentando que as mortes registadas na maior unidade de saúde da província foram também de menores.

Para travar os casos e as mortes por malária, as autoridades de saúde explicaram que o Governo vai lançar, nos próximos dias, uma campanha de vacinação contra a doença em todos o país.

"O lançamento oficial [da campanha] a nível nacional vai ser na província de Cabo Delgado, [e será dirigida] pelo ministro da Saúde", avançou o médico-chefe provincial.

A Lusa noticiou, em 17 de junho, que pelo menos 270 pessoas morreram vítimas de malária de janeiro a maio deste ano em Moçambique, que registou mais de seis milhões de casos.

Em 2024, pelo menos 358 pessoas morreram vítimas de malária em Moçambique, que registou mais de 11,5 milhões de casos e cerca de 67 mil internamentos, avançou, em 25 de abril, o Presidente moçambicano, no âmbito do Dia Mundial da Malária, pedindo maior proteção para as crianças.

A vacina contra a malária R21/Matrix-M, a segunda para crianças, desenvolvida pela Universidade de Oxford, no Reino Unido, já está em utilização em Moçambique, seguindo os conselhos do Grupo Consultivo Estratégico de Peritos em Imunização (SAGE) e do Grupo Consultivo de Políticas sobre Malária (MPAG).