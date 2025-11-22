Sete palestinianos mortos e 30 feridos por Israel em Gaza nas últimas 48 horas

As forças israelitas mataram sete palestinianos e feriram outros 30 em Gaza, nas últimas 48 horas, apesar do cessar-fogo em vigor, segundo dados divulgados hoje pelo Ministério da Saúde da Faixa de Gaza.

Aquele gabinete elevou para 318 o número de habitantes de Gaza mortos por Israel desde o início do cessar-fogo, em 10 de outubro, segundo um comunicado hoje divulgado.

As forças israelitas feriram desde então 788 pessoas em Gaza, acrescentou o Ministério da Saúde, lembrando que ainda há vítimas sob os escombros e nas ruas do enclave, uma vez que as ambulâncias e as equipas de resgate não conseguem chegar a esses locais.

O total de corpos de vítimas mortais recuperados dos escombros é, até agora, de 572, segundo os dados divulgados.

Desde que Israel iniciou a sua ofensiva militar na sequência dos ataques do Hamas em 07 de outubro de 2023, um total de 69.733 habitantes de Gaza - entre os quais, mais de 20.000 crianças - morreram devido ao fogo israelita e 170.863 ficaram feridos, de acordo com os dados do Ministério da Saúde da Faixa de Gaza.

Israel realizou uma onda de ataques na última quarta-feira em toda a Faixa de Gaza depois de, segundo o Exército israelita, "vários terroristas" terem aberto fogo contra as suas tropas em Khan Yunis (sul do enclave).

Nestes ataques, dos quais o Hamas se demarcou, nenhum soldado israelita terá ficado ferido.