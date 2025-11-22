Fundo Global contra sida, tuberculose e malária arrecada 11.340 milhões de dólares

O Fundo Global para a luta contra a sida, tuberculose e malária arrecadou 11.340 milhões de dólares num evento coorganizado pelos Governos da África do Sul e do Reino Unido à margem da Cimeira de Líderes do G20.

A Cimeira de Líderes do G20 realiza-se este fim de semana em Joanesburgo.

A cifra, no entanto, fica abaixo do objetivo estabelecido pela organização, com sede em Genebra, que em fevereiro passado estimou precisar de 18.000 milhões de dólares para financiar as atividades entre 2027 e 2029, num contexto marcado pela redução da ajuda de grandes doadores depois da reforma da política externa dos EUA com o Presidente Donald Trump.

"O resultado representa uma poderosa demonstração de unidade e determinação num período marcado por ajustamento fiscal, conflitos e incerteza global", afirmou o Fundo Global num comunicado divulgado na noite de sexta-feira.

"Num ano em que muitos previram o fim da solidariedade global, os nossos parceiros demonstraram o contrário", destacou o diretor executivo do Fundo Global, Peter Sands, durante o evento.

Sands afirmou que "o velho modelo" de financiamento para o desenvolvimento acabou e que é essencial que os países avancem para uma maior autossuficiência.

Além disso, anunciou que a organização prevê reduzir em 20% os custos operacionais em 2026 devido aos seus défices de financiamento.

No evento participaram cinco chefes de Estado e de Governo - incluindo o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, e o Presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa - e representantes de 17 países, além de fundações filantrópicas, empresas, sociedade civil e redes comunitárias.

"No mundo volátil de hoje, devemos priorizar um gasto que faça uma diferença real e apoie o crescimento, tanto a nível nacional como global", afirmou Starmer.

No total, os Estados membros do G20 comprometeram-se com 8.960 milhões de dólares, com as contribuições do Reino Unido, de 850 milhões de libras (cerca de 966 milhões de euros), dos Estados Unidos, o maior doador, de 4.600 milhões de dólares (cerca de 3.995 milhões de euros), da Alemanha, que confirmou 1.000 milhões de euros, e do Canadá, de 1.029 milhões de dólares canadianos (cerca de 627 milhões de euros).

O Fundo Global é uma parceria internacional para combater a sida, a tuberculose e a malária que afirma ter salvado 70 milhões de vidas desde 2002 graças ao trabalho conjunto de líderes mundiais, comunidades, sociedade civil, profissionais de saúde e setor privado.