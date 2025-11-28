PSD-Madeira defende que Orçamento aumenta verbas para a saúde

O Grupo Parlamentar do PSD-Madeira considera "inaceitável" a tentativa de criar, na opinião pública, "um mito em torno de alegados cortes" no Orçamento Regional para a área da Saúde.

"Tal narrativa, além de falsa, procura obscurecer a realidade dos factos", sublinha o partido.

"Em 2026, o Orçamento Regional para a Saúde aumenta 40 milhões de euros face ao ano anterior, passando de 497 para 537 milhões de euros, o que representa um reforço inequívoco e estrutural do compromisso do Governo Regional com o sistema de saúde", explica a deputada Joana Silva, que reforçou que este aumento expressivo, que corresponde a uma das maiores fatias de todo o Orçamento da Região, "demonstra a prioridade política e social atribuída à saúde" dos madeirenses e portosantenses, "reflectindo uma gestão rigorosa e sustentável das finanças públicas".

"Ao contrário do que alguns pretendem insinuar, não há cortes - há investimento, planeamento e responsabilidade", frisa.

A deputada esclarece ainda que o Governo Regional tem vindo a reforçar, ano após ano, os meios humanos e técnicos disponíveis no Serviço Regional de Saúde, bem como a capacidade de resposta nos cuidados primários, hospitalares e especializados. "Este esforço materializa-se, em 2026, num investimento robusto na rede de cuidados continuados, garantindo uma cobertura mais ampla e articulada entre as várias unidades, e num reforço dos contratos-programa celebrados com entidades do setor social e privado, assegurando que o sistema é mais ágil, eficiente e próximo dos cidadãos", refere.

"Paralelamente, merece destaque o investimento na área da saúde mental, uma das prioridades assumidas pelo Executivo madeirense e que ganha nova expressão neste Orçamento. Estão previstas medidas concretas de prevenção, reforço da capacidade assistencial e integração de respostas comunitárias, promovendo uma abordagem mais humanizada e multidisciplinar aos desafios da saúde psicológica", reforça.

Não obstante, Joana Silva salienta que este reforço orçamental não é pontual e que se insere, sim, "numa estratégia coerente de valorização do Serviço Regional de Saúde, em que cada euro investido representa um passo no sentido de uma maior equidade, modernização e qualidade dos cuidados prestados".

A deputada social-democrata é mesmo peremptória. "A verdade é só uma: o Orçamento da Saúde não diminui, cresce - e cresce de forma expressiva. Cresce porque há um Governo Regional que sabe onde deve investir, que coloca as pessoas em primeiro lugar e que tem uma visão clara para o futuro do nosso sistema de saúde."

"Com este reforço, consolida-se uma política pública de saúde centrada na dignidade, na proximidade e na eficiência, capaz de responder aos novos desafios e de continuar a proteger o que mais importa: o bem-estar e a qualidade de vida das populações da Madeira e do Porto Santo", finaliza.

