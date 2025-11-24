 DNOTICIAS.PT
Orçamento Regional Madeira

Projectos do Orçamento Participativo da Madeira prorrogados até 2026

None

Os projectos vencedores do Orçamento Participativo da Região Autónoma da Madeira (OPRAM) ganham agora um novo fôlego, com o Governo Regional a determinar a prorrogação automática dos contratos-programa ainda não concluídos até 31 de Dezembro de 2026. A medida pretende assegurar que todas as iniciativas escolhidas pelos cidadãos possam ser totalmente executadas, evitando atrasos administrativos ou financeiros.

A implementação de cada projecto continuará a cargo dos departamentos governamentais responsáveis pelas respectivas áreas temáticas, que mantêm a obrigação de conduzir todos os procedimentos administrativos, financeiros e de contratação pública necessários.

A coordenação global da execução do OPRAM passa pela Secretaria Regional das Finanças, que irá regulamentar, através de portaria, os termos finais de acompanhamento e conclusão desta iniciativa participativa.

0
 Comentários