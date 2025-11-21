PSD Madeira defende turismo sustentável no Fanal

O Grupo Parlamentar do PSD Madeira esteve, esta manhã, no Fanal, no concelho do Porto Moniz, onde destacou o compromisso do Governo Regional em assegurar uma política de turismo ambientalmente sustentável, particularmente nos espaços naturais que constituem marcas identitárias da Região e que registam, nos últimos anos, um aumento muito expressivo de visitantes.

O deputado Válter Correia sublinhou que esta realidade exige a definição de critérios rigorosos e conscientes, capazes de conciliar a fruição turística com a preservação dos ecossistemas sensíveis. "O essencial passa por garantir que os espaços cuja afluência turística é elevada dispõem de mecanismos de proteção adequados, evitando sobrecargas que ponham em causa a sua integridade", sublinhou.

O parlamentar destacou ainda a importância de reforçar a preparação prévia do uso público dos espaços, através de modelos de coordenação que permitam gerir fluxos, ordenar acessos e assegurar que cada local recebe apenas o número de visitantes compatível com a sua capacidade ecológica. "Só desta forma será possível preservar estes espaços a longo prazo, garantindo simultaneamente a experiência de quem nos visita e a salvaguarda do património natural", acrescentou.

Para o PSD, a estratégia do Governo Regional é clara. "Promover políticas públicas que garantam a sustentabilidade ambiental dos percursos e dos pontos turísticos mais procurados, assegurando que o crescimento do turismo não compromete os valores naturais que constituem a essência da Madeira".