Quatro navios dão muito movimento ao porto do Funchal

Três navios de cruzeiro e um veleiro fazem 'mexer', hoje, o porto do Funchal, onde passam 9.152 passageiros e 3.078 tripulantes. É um dia de casa cheia.

O 'AIDAcosma' foi o primeiro a chegar e, de acordo com a APRAM, transporta 5.629 passageiros e 1.465 tripulantes, partindo pelas 22h30, rumo a Santa Cruz de Tenerife. O navio está a realizar um cruzeiro de uma semana pelas Canárias e Madeira, que teve início no passado dia 12 de Novembro, em Santa Cruz de Tenerife. Entretanto, o 'AIDAcosma' já passou por Fuerteventura, Lanzarote e Las Palmas de Gran Canaria, seguindo agora para Santa Cruz de Tenerife, onde termina a viagem.

Já pelas 6h30 chegou ao porto do Funchal o 'Silver Dawn', com 496 passageiros e 419 tripulantes, permanecendo até cerca das 23 horas, no Cais 6. O navio, agenciado pela Agência Ferraz, está a realizar um cruzeiro de seis dias que começou em Lisboa, a 14 de Novembro, e termina esta quinta-feira, em Santa Cruz de Tenerife. O capitão é o grego Michail Sympouras.

Meia hora mais tarde atracou o 'Azura', transportando 3.015 passageiros e 1.178 tripulantes, vindo de Santa Cruz de Tenerife. Pelas 22 horas deverá partir para Las Palmas de Gran Canaria. Está a realizar uma viagem pelas ilhas Canárias e Madeira.

Por fim, o veleiro 'Santa Maria Manuela' entrou pelas 8 horas no cais 1, lugar habitualmente ocupado pelo ferry Lobo Marinho. O veleiro, que navega com 12 passageiros e 16 tripulantes, é agenciado pela Transinsular e vai permanecer no porto até às 17 horas. Esteve no Porto Santo, e segue agora para Santa Cruz de La Palma.