Nuvens e chuviscos nas previsões para a Madeira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê que, na Madeira, seja uma sexta-feira com céu geralmente muito nublado e com possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos, em especial nas vertentes norte e terras altas da ilha da Madeira.

O vento fraco a moderado (até 25 km/h) a predominar de nordeste.

Quanto à temperatura, esta vai oscilar entre os 18ºC de mínima e os 21.ºC de máxima na Madeira. No Porto Santo, a temperatura vai variar entre os 17.ºC de mínima e os 21.ºC de máxima.

Já para o Funchal também está previsto períodos de céu muito nublado O vento será em geral fraco (inferior a 20 km/h) de leste/nordeste.



Quanto ao estado do mar, o IPMA aponta ondas de nordeste com 1,5 a 2 metros, diminuindo

gradualmente para 1 a 1,5 metros na Costa Norte. Já para a Costa Sul são esperadas ondas inferiores a 1 metro, sendo ondas de sueste com 1 metro na parte leste da ilha da Madeira.



A temperatura da água do mar irá variar entre os 21 e 22.ºC