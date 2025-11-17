Madeira acolheu prova do campeonato nacional de pentatlo moderno pela primeira vez

A Madeira acolheu, pela primeira vez, uma prova do Campeonato Nacional de Pentatlo Moderno, este fim-de-semana, na cidade de Machico. O evento do Campeonato Nacional Sub-19 e Absoluto de Pentatlo Moderno, foi organizado pelo Pentatlo Madeira e Federação Portuguesa do Pentatlo Moderno, com o apoio da Câmara Municipal de Machico e Direção Regional de Desporto.

Este evento reuniu dezenas de atletas de vários clubes do país e da Região Autónoma, tratando-se da via olímpica da modalidade, que integra Esgrima, Obstáculos (OCR), Natação e Laser Run.

Entre os clubes participantes estiveram o Bairro dos Anjos Leiria, Clube Natação da Amadora, Leixões Sport Club, Pentatlo Moderno Pataias, Sociedade Recreativa do Camarnal, Ludens Clube Machico, Associação Desportiva Galomar, Clube Desportivo Escola Santana, Clube Futebol Andorinha, Grupo Desportivo Corticeiras e Clube Naval de São Vicente. A prova contou ainda com o apoio direto da Federação Portuguesa do Pentatlo Moderno, que tem vindo a impulsionar o crescimento da modalidade no arquipélago.

Foi no sábado, dia 15 de Novembro, que arrancou a competição, com a esgrima, no Pavilhão do Caniçal. No domingo, a ação prosseguiu no Parque Desportivo de Água de Pena – Ninja Park, onde se disputou a prova de obstáculos, seguindo-se a Natação nas Piscinas de Machico. O evento terminou junto ao Fórum Machico, palco do decisivo Laser Run.

Segundo nota à imprensa, após a soma das pontuações das quatro disciplinas, Maria Carvalho, da Sociedade Recreativa do Camarnal, e Tiago Souto, do Leixões Sport Club, sagraram-se Campeões Nacionais Sub-19. O pódio ficou completo com Carolina Carvalho (Sociedade Recreativa do Camarnal) e Rodrigo Frazão (Bairro dos Anjos Leiria) no segundo lugar, Diana Nunes (Clube Natação da Amadora) e Mateus Vinagre (Pentatlo Moderno Pataias) na terceira posição.

No Campeonato Nacional de Absolutos, os títulos nacionais foram conquistados por Luísa Cunha (Clube Natação da Amadora) e Gonçalo Martinho (Sociedade Recreativa do Camarnal). Em segundo lugar ficaram Mariana Nave e Gonçalo Pereira, ambos do Clube Natação da Amadora, e em terceiro Filipa Pinto (Bairro dos Anjos Leiria) e José Vieira, atleta regional do Clube Naval de São Vicente.

Dado o sucesso da prova, o Pentatlo Madeira já prepara dois grandes desafios internacionais para 2026: o Campeonato da Europa de Biatle, Triatle e Laser Run, previsto para Junho em Machico, e o Campeonato do Mundo das mesmas disciplinas, agendado para Outubro, na cidade do Funchal.