Simulacro põe à prova plano de segurança da EB1/PE da Lombada

A Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-Escolar da Lombada, na Ponta do Sol, realizou, hoje, um simulacro de evacuação geral destinado a testar a capacidade de resposta da comunidade escolar e das entidades de protecção e socorro em cenário de emergência.

Segundo a nota enviada, a operação decorreu no âmbito do projecto de educação e prevenção de riscos e foi coordenada pela delegada de segurança da escola e técnica superior, Adriana Ferreira. O exercício simulou um incêndio na cozinha do estabelecimento de ensino, permitindo aferir a eficácia dos procedimentos internos e o desempenho das equipas de segurança.

No terreno estiveram os Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava e elementos da Esquadra da Ponta do Sol da Polícia de Segurança Pública (PSP), que acompanharam as diferentes fases da evacuação.

A observação e avaliação do simulacro ficaram também a cargo de representantes do Serviço Regional de Protecção Civil, da Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, do Serviço Municipal de Protecção Civil da Ponta do Sol e dos Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava, assegurando uma análise considerada “criteriosa” de todo o processo.

Em nota enviada à comunicação social, a escola salienta que acções desta natureza “visam não só testar a prontidão das instituições envolvidas, mas também sensibilizar a comunidade educativa para a importância da segurança e da correta execução de procedimentos em situação de emergência”, acrescentando que estes exercícios “são essenciais para reforçar a preparação e a capacidade de resposta, contribuindo para um ambiente escolar mais seguro e protegido.”